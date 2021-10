Milan, Costacurta: “La metamorfosi di Tonali è stata incredibile”

Alessandro Costacurta, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha esaltato Sandro Tonali, centrocampista del Milan

Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan, è intervenuto come di consueto a Sky Sport. Costacurta ha esaltato la crescita di Sandro Tonali, centrocampista rossonero: "Tonali è la dimostrazione di un ambiente che in qualche maniera veramente riesce a tirar fuori il meglio di sé. Io credo che la metamorfosi di Tonali nell'ultimi tempi sia stata incredibile, per la fortuna del Milan ma anche della Nazionale italiana". Intanto il Milan pensa al calciomercato: duello con l'Inter per un difensore.