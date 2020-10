Milan, Costacurta: “Kolarov? Ha incontrato il giocatore più forte di tutti”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS

MILAN NEWS – Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha commentato a Sky Sport il derby di sabato scorso tra la squadra di Stefano Pioli e quella di Antonio Conte.

In particolare Costacurta si è soffermato sulle difficoltà di Alexsandar Kolarov, che, da terzo centrale in difesa, ha avuto grossi problemi. Ecco le parole di Billy: “Kolarov? Ha trovato il giocatore più forte del campionato che è Ibrahimovic, può andare bene in quel ruolo solo nelle partite non di élite, come sostituto”.

