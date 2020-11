Milan, Costacurta: “Io più bravo di Gullit. Vi spiego” | Calcio News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Costacurta su Gullit

MILAN NEWS – Alessandro Costacurta, nel podcast “Cronache dei 90” del giornalista Stefano Borghi, ha parlato di Ruud Gullit. I due sono stati compagni di squadra del Milan, che ha vinto tutto in campo nazionale e internazionale. Ecco le parole di Costacurta.

"Gullit credo sia stato il primo atleta che riusciva ad abbinare grandissime qualità fisiche a quelle tecniche. Era un giocatore sensazionale. Aveva una facilità nel muoversi in velocità palla al piede che era impressionante. Inoltre aveva l'abilità di posizionarsi in maniera corretta quando gli arrivava il pallone che era incredibile, aveva il classico stop a seguire che riusciva ad eludere l'intervento dell'avversario. In più aveva la capacità di posizionarsi in modo tale che con un piccolo tocco del piede riusciva a scatenarsi in velocità. Questo aspetto era incredibilmente all'avanguardia perchè quando ci mettevamo a palleggiare, e mi viene quasi da ridere a dirlo, io ero meglio. Non riusciva a palleggiare, io per esempio ero più bravo a metterla sulla testa o sulle ginocchia. Quando ci mettevano a farci fare i palleggi, lui palleggiava male. Questo perchè non fa parte della tradizione calcistica olandese."