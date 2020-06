Milan, Condò: “Il prossimo non sarà un ‘anno zero’: vi spiego perché”

MILAN NEWS – Con l’arrivo di Ralf Rangnick al Milan si parla spesso di ‘anno zero’, dovuto alla possibile rivoluzione della rosa. Paolo Condò, celebre opinionista di ‘Sky Sport’, la pensa diversamente: “Questo è un Milan che ripartirà probabilmente da Rangnick, ma non è un Milan all’anno zero: Donnarumma, Romagnoli, Theo Hernandez, che è un grande giocatore scoperto da Maldini, Bennacer, Rebic… Ci sono cinque/sei giocatori che possono far parte di un Milan da primi cinque/sei posti, la base comincia ad esistere, nelle stagioni precedenti questo era un problema“.

Il Milan è il quarto peggior attacco del campionato? Stefano Pioli spiega perché, continua a leggere >>>