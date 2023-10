Milan, nasce la SIM ‘AC Milan Connect’: il comunicato ufficiale

Il lancio di "AC Milan Connect" introduce anche la creazione di una nuova piattaforma, "ConnectVerse", che unisce l'amore per i colori rossoneri con la connettività di alta qualità. L’iniziativa è stata progettata per migliorare l'esperienza dei tifosi, offrendo un nuovo modo ai tifosi rossoneri di interagire con il proprio Club, come ad esempio una serie di contenuti esclusivi e sconti per l’acquisto di merchandise ufficiale Milan.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di introdurre AC Milan Connect con il nostro partner Afinna One. Questo nuovo prodotto rappresenta un passo in avanti nella nostra missione di avvicinare i nostri tifosi alla loro squadra del cuore, coinvolgendoli ancora più attivamente nella vita di tutti i giorni. Siamo grati al nostro partner per la loro collaborazione nella creazione di questa iniziativa unica che unisce la passione per il calcio e la connettività".

Massimo Lucera, CEO di Afinna One, ha commentato: "Siamo orgogliosi di far parte di un progetto unico nel suo genere. AC Milan Connect significa connettività e servizi esclusivi, ma la cosa più importante è il senso di appartenenza alla famiglia AC Milan sempre e ovunque ci troviamo".

"AC Milan Connect" è stata proposta in anteprima lo scorso 25 ottobre, in esclusiva, agli iscritti ai Milan Club con un’offerta speciale a loro dedicata. Inoltre, il pre-lancio, aperto a tutti gli appassionati, è in programma per domani, primo novembre. Chi sottoscriverà il piano di lancio AC Milan Forever avrà a soli 6,99 euro 100 giga, minuti illimitati per l’Italia e 99 sms, oltre alla possibilità per i primi 1899 iscritti di ricevere la SIM direttamente a Casa Milan il 23 novembre alle ore 16.00, dalle mani di una leggenda rossonera, e potrà effettuare una visita gratuita al Museo Mondo Milan. LEGGI ANCHE: Milan, Ibrahimovic è il tuo uomo. C'è un nodo da sciogliere

