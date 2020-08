Milan, compie oggi 49 anni Federico Giunti: tanti auguri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi gli auguri in casa Milan vanno all’allenatore della Primavera Federico Giunti.

Nato a Perugia il 6 agosto 1971, Giunti in carriera ha vestito la maglia del Milan per 2 stagioni (dal 1999 al 2001) vincendo anche lo Scudetto con Alberto Zaccheroni in panchina. Il 29 dicembre 2018, la dirigenza rossonera gli affida la panchina della formazione Primavera dopo l’esonero di Alessandro Lupi.

L’esperienza tuttavia è negativa dato che Giunti non riesce ad evitare la retrocessione in Primavera 2 della compagine milanista. La redazione di PianetaMilan augura all’ex centrocampista un felice compleanno.

