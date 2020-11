Milan, Compagnoni: “Inopportuno fare un processo ai rossoneri” | News

Ultime Notizie Milan News: il pensiero di Compagnoni

MILAN NEWS – Il giornalista Maurizio Compagni ha parlato a Sky Sport del momento che sta attraversando il Milan dopo la sconfitta contro il Lille. Ecco cosa ha detto.

"Di risultati stranissimi ne vediamo tantissimi in questa stagione molto particolare. Consideriamo anche che il primo rigore è un rigorino, poi c'è stato l'errore di Donnarumma. Sarà fondamentale la partita con il Verona, che ha messo in difficoltà anche la Juventus. Domenica sera capiremo se è stato un passaggio a vuoto o c'è effettivamente un rallentamento dei rossoneri. Fare un processo al Milan, dopo una sconfitta pur brutta, ritengo che sia inopportuno". Pioli, intanto per la partita contro il Verona, si affida ai fedelissimi.