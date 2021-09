Milan, Collovati: “Tonali, che crescita. Fikayo Tomori tra i più forti”

Collovati, ex difensore anche del Milan, ha commentato alcuni singoli della squadra rossonera. Ecco le sue parole su Tonali e Fikayo Tomori.

Cresciuto nel Milan, ha esordito in rossonero e lo è rimasto per sette stagioni, Fulvio Collovati. Ex difensore, col Milan ha vinto lo Scudetto e una Coppa Italia. Nonostante poi sia passato dall'altra parte del Naviglio, è rimasto molto legato ai colori rossoneri, di cui è sempre stato tifoso. Ai microfoni di calciomercato.com, ha analizzato la crescita di due giovani milanisti: Sandro Tonali, classe 2000, e Fikayo Tomori, difensore inglese classe 1997. Ecco le sue parole su loro due: "Tonali è un 2000 ed è quello cresciuto di più. Anche Fikayo Tomori, che ora è un difensore tra i più forti nel nostro campionato".