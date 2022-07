Milan Club Santa Lucia del Mela: il 31 luglio evento con Nelson Dida

Il prossimo 31 luglio Nelson Dida sarà ospite di un evento organizzato dal Milan Club Santa Lucia del Mela, comune in provincia di Messina

Il prossimo 31 luglio Nelson Dida sarà ospite di un evento organizzato dal Milan Club Santa Lucia del Mela, comune in provincia di Messina. L'ex portiere rossonero interverrà dalla Chiostro Sacro Cuore del paese siciliano a partire dalle ore 18.30, fermandosi anche successivamente per una cena che sarà organizzata con i tifosi milanisti che vorranno parteciparvi. A riferirlo è la pagina Facebook ufficiale del Milan Club Santa Lucia del Mela.