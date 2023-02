Milan, finalmente si torna a non subire: l’ultima volta 3 mesi fa

Il Milan contro il Torino è tornato a non subire gol ed era un evento che non accadeva addirittura da tre mesi

Nella serata di ieri, venerdì 10 febbraio, il Milan è tornato a vincere in Serie A dopo più di un mese dall'ultima volta e lo ha fatto contro il Torino . La rete di Olivier Giroud ha regalato al tecnico Stefano Pioli e alla squadra una giornata tranquilla, in attesa che martedì arrivi il Tottenham a San Siro.

Contro i granata, inoltre, il Milan è riuscito a non subire gol. Un evento strano in casa rossonera, dopo le imbarcate subite nelle recenti uscite. I tre difensori e Ciprian Tatarusanu sono riusciti a contenere l'attacco del Torino e hanno ottenuto un clean sheet, che dalle parti del Diavolo non si vedeva da addirittura tre mesi. L'ultima volta che il club di via Aldo Rossi ha mantenuto la porta inviolata, infatti, risale all'ormai lontano 8 novembre, quando veniva fermato sullo 0-0 dalla Cremonese.