Milan, classifica marcatori stagionale: 16 a segno, Ibrahimovic in testa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Arrivati a fine dicembre, analizziamo insieme la classifica marcatori stagionale del Milan. In tutto sono 16 i giocatori a segno, con Zlatan Ibrahimovic che domina in testa con ben 11 reti nonostante le tante gare saltate prima per il Covid e poi per i due infortuni muscolari che lo stanno tenendo ancora adesso lontano dal rettangolo verde. Lo svedese è seguito da Calhanoglu con 6 reti (una sola in campionato).

Poi ci sono ben 5 giocatori a quota 4 gol: Theo Hernandez, Kessie, Brahim Diaz, Hauge e Leao. Seguono ad una sola lunghezza di distanza Saelemaekers e Castillejo (3 reti). Infine, 7 calciatori che hanno trovato la via del gol una sola volta tra campionato ed Europa League: sono Romagnoli, Krunic, Kalulu, Colombo, Rebic, Calabria e Dalot.

