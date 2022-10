Milan-Chelsea, Pioli perde De Ketelaere. Champions, i ricordi di Nesta

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, lunedì 10 ottobre 2022, ma molte anche le notizie pervenute sui rossoneri di Stefano Pioli nel corso di queste prime ore della giornata. Domani sera, infatti, il Diavolo affronterà il Chelsea in Champions League: una partita che non si potrà sbagliare, con un assente in più. Vediamo, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.