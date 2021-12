Milan, che succede? Ecco i problemi che Pioli deve risolvere | News

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo un momento delicato. L'inizio di questa stagione è stata brillante, ma ora le cose sono le cambiate. Complici i tanti infortuni, la squadra rossonera è stata eliminata dalla Champions League, perso il primato in Serie A a favore dell'Inter e viene da un punto in due partite contro Udinese e Napoli. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, effettua un focus sui problemi del Diavolo.