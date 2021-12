Milan, che ruolino di marcia in trasferta: raggiunto un traguardo importante

Il Milan di Stefano Pioli continua a fare benissimo in trasferta: sono ben 17 le vittorie in trasferta in questo 2021

Salvatore Cantone

Il Milan continua a fare benissimo in trasferta. Ieri, infatti, è arrivata un'altra vittoria in casa dell'Empoli. Con questi tre punti la squadra di Stefano Pioli ha raggiunto il traguardo delle 17 vittorie fuori casa in Serie A in un singolo anno solare. I rossoneri sono la seconda squadra nella storia della Serie A a raggiungere questo traguardo: la prima a riuscirci è stata il Napoli di Maurizio Sarri nel 2017. Milan, le top news di oggi: novità Kessié. Due nomi a centrocampo.