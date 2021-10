Milan, che occasione per Tatarusanu: con il Verona tocca a lui

L'infortunio di Maignan del Milan spalanca le porte della titolarità a Tatarusanu, che ha la possibilità di dimostrare il suo valore

Ora tocca a Ciprian Tatarusanu. Il portiere del Milan, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, prenderà il posto di Mike Maignan, che starò fuori almeno per 10 settimane. La prima stagione del rumeno in rossonero è stata di luci e ombre: dal debutto shock contro la Roma alle buone prestazioni contro Torino e Inter in Coppa Italia. La rosea gli diede 8, eleggendolo migliore in campo.