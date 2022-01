Milan, che inizio nel 2022: solo il Siviglia ha mantenuto lo stesso passo

Il Milan nel 2022 ha vinto entrambe le partite disputate: in Europa, fra le big, sono il Siviglia ha mantenuto la stessa andatura

Il Milan , così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha iniziato nel migliore dei modi il 2022. Prima la vittoria contro la Roma di Mourinho, e poi i tre punti a Venezia. Vittoria, gioco e gol. Meglio di così l'anno non poteva iniziare, considerando anche i tanti giocatori a cui Pioli è stato costretto a rinunciare.

La rosea mette in evidenza un dato interessante: in Europa, tra le big, solo il Siviglia ha saputo mantenere il ritmo dei rossoneri. Ora l'obiettivo del Milan è quello di continuare così prima in Coppa Italia contro il Genoa e poi in campionato contro lo Spezia. Dopo gli impegni aumenteranno decisivamente come coefficiente di difficoltà, visto che ci saranno Juventus e Inter. Intanto si avvicina il difensore centrale