Milan, ecco quanto valgono i quarti di finale di Champions League

Nella serata di mercoledì 8 marzo il Milan ha conquistato i quarti di finale di Champions League , riuscendo a difendere il vantaggio conquistato a San Siro contro il Tottenham . Oltre che dal punto di vista dei risultati, per il Diavolo l'accesso tra le migliori otto d'Europa è stato molto importante anche sul piano economico, non di poco conto per un club che comunque è ancora in crescita.

Secondo quanto emerge dai conti fatti dalla nostra redazione, dalla qualificazione ai quarti il Milan si assicura almeno altri 20 milioni (10.6 per la qualificazione + 9/10 di incasso della prossima partita che i rossoneri giocheranno in casa). A queste cifre si dovrebbe aggiungere poi la quota legata al market pool e relativa alla spartizione dei diritti televisivi. Cifra da quantificare in base anche a quante squadre italiane andranno avanti in Champions.