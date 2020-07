Milan, Cecchi non ha dubbi: “Ibrahimovic merita la conferma”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Cecchi, opinionista per ‘Radio Sportiva’, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic nel Milan. Questo il suo pensiero sulla riconferma dello svedese: “Ibrahimovic merita conferma per quello che ha fatto insieme a Pioli per il Milan. Pensare che possa migliorare con il tempo che scorre non lo so. Se ogni tanto tira il fiato e parte dalla panchina non sarebbe un’eresia”.

