Milan, c’è la data per la firma di Pioli. Mercato, è sfida alla Juventus

Grande entusiasmo in casa Milan. Non potrebbe essere altrimenti, vista la grande vittoria in casa dell'Atletico Madrid. Il protagonista principale Junior Messias, che ha segnato il suo primo gol in Champions League, di fatto al primo tiro in porta. Meravigliosa è la storia del brasiliano, che ora non ha nessuna intenzione di fermarsi. In primo piano anche il calciomercato: nel mirino c'è un talento del Sassuolo. Scopri nelle prossime schede tutte le notizie più importanti.