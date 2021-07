Milan, c’è attesa per Maignan: ecco quando sarà a Milanello | News

C'è attesa per vedere all'opera Mike Maignan, sostituto di Gianluigi Donnarumma al Milan. Ecco quando il francese sarà a Milanello

C'è grande attesa di vedere all'opera Mike Maignan al Milan. Sarà il francese a sostituire Gianluigi Donnarumma, che non ha rinnovato il suo contratto con il club rossonero. L'ex Lille ci sarà soltanto il 26 luglio dopo le fatiche dell'Europeo. Stesso discorso per Ante Rebic. Da stabilire invece la data di ritorno di Simon Kjaer, che stasera giocherà la semifinale contro l'Inghilterra. Poi ci sarà l'Olimpiade: Franck Kessie e Pierre Kalulu voleranno in Giappone, ma per loro non ci saranno vacanze ulteriori dopo la conclusione del torneo. Intanto il Milan non vuole farsi sfuggire Kessie. Le cifre del nuovo contratto.