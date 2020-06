Milan, Castillejo rapinato: da Seedorf a Robinho, i precedenti

MILAN NEWS – Ieri Samu Castillejo è stato rapinato in pieno centro a Milano da due malviventi che gli hanno sottratto il Rolex dal polso mentre stava guidando per tornare a casa. Erano anni che non accadeva a Milano e ad un calciatore rossonero, ecco quali sono i precedenti.

Nel 2005 il protagonista fu Clarence Seedorf, rapinato in casa da tre slavi armati di coltello che gli rubarono oggetti di valore per 100 mila euro. A Mario Balotelli venne rubata la Porsche in pieno centro a Milano, salvo poi essere ritrovata a Legnano qualche ora dopo. Infine, l’ex milanista Robinho, nel 2015, si vide sequestrata la famiglia durante una rapina nella sua villa di San Vicente, sul litorale San Paolo.

Una brutta vicenda, dunque, per lo spagnolo che su Instagram ha manifestato subito il suo disappunto>>>

