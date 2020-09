Milan, Castillejo: “Brahim Diaz? Lo conosco da tempo. Vi dico chi è”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Samu Castillejo, nell’intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, ha parlato di Brahim Diaz, neo acquisto rossonero proveniente dal Real Madrid.

Le parole dello spagnolo

“Brahim Diaz?Anche lui come Tonali è un bravo ragazzo. Lo conosco da quando ha praticamente 10 anni. Famiglia utile, siamo cresciuti nello stesso quartiere, molto molto vicino. Due giocatori di Málaga in un club come il Milan, mai successo. Lo aiuto in tutto quello che posso, a partire dalla lingua. Se posso dare una mano ad un compagno, volentieri”.

