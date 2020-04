Milan, caso Leao-Sporting: il giocatore chiede di annullare la sentenza

NEWS MILAN – Come riporta il giornale portoghese Record, Rafael Leao ha chiesto l’annullamento della sentenza che lo vede costretto a risarcire lo Sporting Lisbona (suo vecchio club) per 16,5 milioni di euro.

Tutto questo, a seguito della rescissione unilaterale del 2018 a seguito delle aggressioni subite dalla squadra da parte di alcuni tifosi che fecero irruzione nel centro sportivo dello Sporting. Leao, all’epoca 19enne, si è poi trasferito al Lille e nell’estate 2019 al Milan per 35 milioni.

Il club portoghese nel frattempo, si è rivolto alla FIFA contestando la validità della risoluzione non voluta da entrambe le parti del contratto, in quanto ‘non avesse motivi validi per risolvere l’accordo che lo legava al nostro club’. Leao adesso prova il tutto per tutto chiedendo l’annullamento della condanna economica inflitta ai suoi danni.

