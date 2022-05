Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, promette di non regalare nulla al Milan e parla dell'interesse rossonero per alcuni giocatori neroverdi. Intanto la dirigenza è al lavoro per blindare Rafael Leao, mentre per Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino il momento di valutare il suo futuro: rinnovo o ritiro? Infine attenzione a due attaccanti che potrebbero fare al caso del Diavolo. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!