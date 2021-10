Milan, Capuozzo: “Rafael Leao è sbocciato all’improvviso”

Il giornalista Toni Capuozzo, intervenuto a Milan TV, ha parlato di Rafael Leao, attaccante che sta facendo molto bene in questa stagione

Il giornalista Toni Capuozzo è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Capuozzo ha esaltato Rafael Leao, attaccante rossonero: "Rafael Leao l'abbiamo aspettato tutti, abbiamo sbuffato tante volte allo stadio o davanti al televisore però si intuiva insomma che la materia prima c'era. È sbocciata in modo quasi improvviso però è successo anche ad altri giocatori. È questa una delle cose delle più belle di questi mesi, una serie di giocatori che hanno fatto un passo in avanti notevole".