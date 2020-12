Milan, Capello su Ibrahimovic: “All’inizio rompeva i vetri dietro le porte”

MILAN NEWS – Ha vinto tutto e ha allenato Milan e Juventus. Di campioni ne ha visti tanti e ne ha gestiti molti, Fabio Capello. L’ex allenatore rossonero ha anche avuto Zlatan Ibrahimovic in squadra ai tempi della Juve. In collegamento con Federico Chiesa su Sky, il Mister ha raccontato un aneddoto proprio su Ibra. Ecco le sue parole: “Ibra rompeva i vetri dietro le porte quando è arrivato alla Juventus. Si allenava tutti i giorni ed è migliorato poi”. L’ennesima dimostrazione di come Ibra sia un campione a tutto tondo e del fatto che se ancora oggi fa la differenza a 39 anni è perché è stato professionista sempre.

