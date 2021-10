Milan, Capello: “Si è rotto qualcosa nel rapporto tra allenatori e arbitri”

Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato dei tanti tecnici espulsi nel corso dello scorso turno di campionato. Ecco le sue parole.

L'ultimo turno di Serie A ha visto il Milan essere una delle poche grandi a non avere l'allenatore espulso e di questo ha parlato Fabio Capello, ex tecnico rossonero. Ai microfoni del Messaggero, ha detto la sua sulla decisione di espellere quattro allenatori, tutti delle grandi squadre, in un solo turno: “Mourinho ha detto di aver trovato la Serie A migliorata rispetto a come l'aveva lasciata. Qualche novità interessante c'è, è vero. Quando però vedo la Premier League, mi sembra di assistere ad un altro sport. E dipende anche dagli arbitri. La Serie A è l'unico posto al mondo in cui accade che vengano espulsi quattro allenatori in un turno di campionato. Evidentemente qualcosa si è rotto nel rapporto tra i tecnici il mondo arbitrale”. Segui con noi il live testuale di Milan-Torino