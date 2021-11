Milan, Canovi: “Presi giocatori che possono crescere col club”

Canovi, operatore di mercato, ha parlato delle scelte fatte dalla dirigenza del Milan per i giocatori da prendere. Ecco le sue dichiarazioni.

Una delle società che sta facendo meglio è certamente il Milan, sotto ogni aspetto. I rossoneri vanno bene in campo, ma anche in dirigenza ci sono solo belle notizie e un'ottima gestione. Il mercato è gestito nel migliore dei modi e nessuna scelta è casuale. Tutto viene analizzato nei dettagli e alla fine si prendono quasi sempre le decisioni migliori e più giuste. Di questo ha parlato Alessandro Canovi, noto operatore di mercato, ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ecco cosa ha detto: “Ha trovato la sua quadratura in linea con le scelte societarie. Il Milan ha preso calciatori che possono crescere con questo club. Non mi sorprende. Maldini ha fatto calcio ad alti livelli”. Milan, top news: colpo a parametro zero e le ultime su Rebic.