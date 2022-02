Milan, cambia la Champions League: ecco il nuovo formato

Nel 2024 il Milan si augura di far parte della nuova Champions League, che si prepara a una rivoluzione storica. Ecco tutte le ultime.

Si avvicina il 2024, anno in cui la Champions League cambierà formato, con il Milan che si augura di poter essere ormai presenza di nuovo fissa in quel momento. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, aumenteranno vertiginosamente gli introiti da marketing e diritti tv, del 42,8%. L'intesa è stata firmata dal presidente dell'ECA, ovvero Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain anche. Relevant Sports Group avrà la gestione della vendita dei diritti delle competizioni maschili UEFA, inclusa la Champions League per il triennio 2024-2027.

Cambia però soprattutto il formato della Champions League, con 36 club partecipanti e non più 32. Il via, come già detto, tra due anni: nella stagione 2024/25. Questa nuova struttura prevede dunque un torneo unico, con 10 partite per ogni squadra e non più 6. Poi gli ottavi di finale a eliminazione diretta. Un progetto che si contrappone all'idea della Superlega, con introiti importanti garantiti a tutte le società partecipanti. Leggi le notizie più importanti di oggi a tema rossonero >>>