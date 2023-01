Milan, Camarda talento completo: magie anche con l’Italia

Francesco Camarda ha dimostrato tutto il suo talento anche con l'Under 15 dell'Italia oltre che con la maglia del Milan

Fabio Barera

Uno dei talenti più cristallini che possa offrire in questo momento il calcio italiano, almeno per quanto riguardare le categorie giovanili, è certamente Francesco Camarda. L'attaccante classe 2008 che gioca nel vivaio del Milan è divenuto famoso per il numero esorbitante di reti messe a segno nonostante la giovanissima età.

Ha impressionato talmente tanto che si è guadagnato anche una chiamata dall'allenatore del Milan Primavera Ignazio Abate per un amichevole, dimostrando di valere già il salto di categoria. Si tratta di un attaccante completo, che sa segnare in qualsiasi modo, non sembra avere difetti ed è anche molto tecnico.

Francesco Camarda impressione anche con l'Under 15 dell'Italia — L'errore che non dovranno commettere i tecnici delle giovanili del Milan è quello di fargli bruciare le tappe troppo presto, rischiando poi che Camarda, come successo ad altri talenti in passato, entri in un vortice negativo. Per il momento il classe 2008 continua comunque a stupire per quanto mostrato in campo.

E non solo con il Milan, perché l'ultimo match che ha disputato lo ha giocato con la maglia dell'Italia Under 15. Contro i pari età dell'Albania in amichevole non sono arrivate reti per Camarda, che però ha deliziato gli spettatori presenti con giocate di alta classe, tra cui uno slalom tra i difensori avversari.

Ha dato un'impressione talmente buona che anche un telecronista si è lasciato prendere dalle sue magie, facendosi scappare un "Mamma mia Francesco Camarda". Un commento sicuramente di parte, ma inevitabile per quanto fatto vedere dal giovanissimo attaccante del Milan. Calciomercato Milan – Zaniolo più vicino? Le ultime notizie >>>