Milan, Calhanoglu è sbocciato: i grandi meriti di Pioli e Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La continuità non è stata il suo forte in questi anni al Milan, ma Hakan Calhanoglu sembra aver finalmente svoltato. La stagione appena conclusa, infatti, ha visto il turco assoluto protagonista con 11 gol tra campionato e Coppa Italia e 9 assist, per un totale di 2.931 minuti giocati.

Partito sottotono con Marco Giampaolo, Calhanoglu fin dall’inizio è stato uno dei fedelissimi di Stefano Pioli, che gli ha affidato le chiavi del Milan. Qualche fischio da parte di San Siro, ma dopo la fine del lockdown è letteralmente sbocciato: dal Lecce in poi, infatti, Hakan ha totalizzato la bellezza di 6 gol e 8 assist, diventando probabilmente il calciatore più determinante del Milan attuale insieme a Ibrahimovic.

A proposito di Ibrahimovic, non può essere casuale che l’esplosione di Calhanoglu coincida con l’avvento di Zlatan nel mondo rossonero. Intesa dentro e fuori dal campo che ha permesso probabilmente all’ex Bayer Leverkusen di acquisire quella cattiveria che è mancata in passato. Calhanoglu, nell’ultima parte di stagione, è sembrato molto più determinante e incisivo, così come ha evidenziato anche lo stesso Pioli: “Ha tutto, si sa muovere, corre ed è generoso. Può diventare un top, non solo un ottimo giocatore. E’ sia leader tecnico che morale”.

Insomma, Calhanoglu, sarà uno dei leader della prossima stagione, ma il Milan dovrà affrontare la questione rinnovo, visto che il suo contratto con il club rossonero scade nel 2021. Il turco chiede un aumento dell’attuale ingaggio (2 milioni più bonus), oltre a un prolungamento di tre-quattro anni. Le parti si incontreranno nelle prossime settimane, ma la sensazione è che Calhanoglu e il Milan troveranno un accordo. Questa storia d’amore, sbocciata all’improvviso, non può interrompersi sul più bello.

