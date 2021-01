Milan, Calhanoglu è fondamentale: i numeri lo confermano / News

Milan, i numeri di Calhanoglu

Dopo due settimane di positività al Covid, Hakan Calhanoglu ritorna a disposizione di Stefano Pioli. Il turco, negativo all’ultimo tampone, è ormai un giocatore insostituibile per il Milan. I numeri non fanno che confermarlo. Secondo quanto riporta ‘Opta’, portale specializzato in dati statistici, con il suo numero 10 in campo, il Diavolo ha perso soltanto l’8% delle partite (2 su 24). Senza di lui la percentuale di sconfitte si alza notevolmente (33%, 2 su 6). Adesso resta da capire se sarà convocato già domani per la gara contro il Bologna oppure servirà aspettare la gara casalinga contro il Crotone. Ecco la felicità di Calhanoglu nel suo post social >>>