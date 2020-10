Milan, Calabria: “La mia svolta? Merito di Pioli. Ecco cosa ha fatto” | News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS: CALABRIA SU PIOLI

MILAN NEWS – Davide Calabria, terzino destro rossonero, nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato di Stefano Pioli. Ecco cosa ha detto.

“A cosa è dovuto il mio salto di qualità? Al fatto di percepire calma generale sia in società che in spogliatoio. In questo momento c’è una base solita, c’è fiducia da parte di tutti, a cominciare dalla dirigenza sino ad arrivare al mister. Non ho attraversato un periodo positivo l’anno scorso però non mi sono lasciato abbattere e ho continuato a lavorare senza smettere. Adesso sono contentissimo, ma è solo l’inizio sia per me che per la squadra. Pioli? Parliamo tantissimo, specie nel periodo in cui non stavo rendendo e in cui la squadra non stava facendo bene. Dialogando abbiamo capito quali erano i punti da migliorare e questo sottolinea quanto sia importante discutere all’interno di una squadra per crescere. Parlare ci ha aiutato e mi ha dato sicurezza. In campo credo di aver ricambiato la fiducia che mi ha concesso”.

