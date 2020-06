Milan: Calabria-Conti, così non va. I due terzini steccano ancora

MILAN NEWS – Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia è tempo di tirare le somme in casa Milan. Una competizione importantissima per il Diavolo, che rappresentava una porta d’accesso alternativa per l’Europa. In campionato la squadra di Stefano Pioli si trova al settimo posto, a tre lunghezze dal Napoli, ma con la possibilità di essere superata da Verona e Parma, che hanno una partita da recuperare. Uno scenario non certo roseo, ma che bisogna per forza ribaltare se si vuole tornare a giocare una competizione europea.

In un match già difficile viste le tante assenze ci hanno pensato anche gli episodi negativi a rincarare la dose. La strepitosa parata di Gianluigi Donnarumma sul rigore di Cristiano Ronaldo aveva graziato il Milan, che si è buttato la zappa sui piedi solo pochi secondi dopo a causa dell’intervento da rosso di Ante Rebic ai danni di Danilo. Un domino che ha distrutto i rossoneri, incapaci di rendersi pericolosi dalle parti di Gianluigi Buffon. Ma ritorniamo al rigore: chi ha scatenato tutto questo è stato Andrea Conti, con un fallo di mano in area abbastanza evitabile.

Il numero 12 ha offerto un’altra prestazione sottotono, in linea con la sua deludente stagione. Il Milan lo ha aspettato per tanto tempo dopo il doppio infortunio al ginocchio, ma ormai le sue occasioni di rivalsa sembrano ormai terminate. Una partita da 4 in pagella che ha forse aiutato il Milan a spingere per la chiusura dell’operazione Pierre Kalulu dal Lione, terzino destro di ottima prospettiva. Sì perché anche il compagno di reparto Davide Calabria continua a deludere.

Il classe 1996 ha giocato sulla sinistra al posto dello squalificato Theo Hernandez, non entrando mai in partita e apparendo spesso e volentieri in evidente difficoltà. Il ruolo del terzino destro è stato un grosso handicap per il club di Via Aldo Rossi quest’anno e anche dopo il lockdown sembra non sia cambiato nulla. Conti e Calabria, così non si può andare avanti. Ma il Milan e lo sa e ha già effettuato una mossa in questo senso, consapevole che entrambi potrebbero partire in estate.

Intanto ci sono novità in merito al possibile addio di Zlatan Ibrahimovic: LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>