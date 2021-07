Milan, Cairo: “Con Ibrahimovic grande lancio internazionale per il libro”

Il prossimo autunno uscirà il nuovo libro di Ibrahimovic, attaccante del Milan, sulla sua vita. Ne ha parlato Cairo, editore.

Senza freni e senza limiti, come sempre, Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981 del Milan. Non solo il calcio, ma in autunno ci saranno tanti appuntamenti importanti per lui. Oltre al film sulla sua vita al cinema, uscirà anche il suo nuovo libro. Di questo ha parlato Urbano Cairo, presidente del Torino ed editore, ai microfoni della Gazzetta. Ecco le sue parole: "Il libro è un tassello nel rilancio del marchio Cairo e testimonia l'impegno e la volontà di rafforzamento dell'Area Libri del Gruppo RCS, che detiene i diritti mondiali del titolo, per il quale è previsto un grande lancio internazionale". Intanto è fatta per Tonali al Milan. Ecco le novità