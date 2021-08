Milan-Cagliari, boom di vendite di biglietti per la prima a San Siro

Cresce l’entusiasmo dei tifosi del Milan per il ritorno a San Siro, il 29 agosto alle 20:45 contro il Cagliari: boom di biglietti venduti

Cresce l’entusiasmo dei tifosi del Milan per il ritorno a San Siro, il 29 agosto alle 20:45 contro il Cagliari : boom di biglietti venduti. Si è aperta con successo, alle 12.00 di ieri, infatti, la finestra di vendita libera per il match casalingo contro i sardi. Oltre 6 mila i biglietti venduti , in sole 2 ore, online su www.acmilan.com, singletickets.acmilan.com e a Casa Milan.

Si sono registrate lunghe code per assicurarsi un biglietto per la prima a San Siro del Milan. I sostenitori sono stati accolti in sicurezza con aree, spazi e personale dedicato: in modo semplice e rapido, i tifosi hanno così potuto accaparrarsi il tanto desiderato titolo d'accesso allo stadio.