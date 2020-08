Milan, buon compleanno Huntelaar: per lui oggi sono 37 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi in casa Milan si ricorda Klaas-Jan Huntelaar, e l’occasione è il suo 37esimo compleanno.

Nato a Drempt in Olanda il 12 agosto 1983, Huntelaar ha giocato nel Milan nella stagione 2009/2010 sotto la gestione Leonardo allenatore. In totale con i rossoneri 30 presenze (fra Serie A, Coppa Italia e Champions League) e 7 gol. Attualmente Huntelaar gioca nell’Ajax, dove continua a fare quello che ha sempre fatto, cioè gol. In carriera per lui, fra club e nazionali olandesi, sono oltre 400 le volte in cui è andato a segno. La redazione di PianetaMilan augura ad Huntelaar un felice e sereno compleanno.

