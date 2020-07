Milan, buon compleanno ad Alessio Cerci per i suoi 33 anni

MILAN NEWS – Oggi in casa Milan si ricorda Alessio Cerci: il motivo è il suo compleanno. Il calciatore di Velletri compie oggi 33 anni.

Nel corso della sua carriera, Cerci ha vestito anche la maglia del Milan, esattamente per una stagione. Arrivato in rossonero in prestito a gennaio 2015 dall’Atletico Madrid, Cerci lasciò il Milan esattamente un anno dopo per andare al Genoa. La sua avventura in maglia rossonera non è stata affatto felice: 33 presenze fra campionato e Coppa Italia e un solo gol realizzato. Troppo poco per un esterno d’attacco. Nonostante l’esperienza poco felice al Diavolo, la redazione di PianetaMilan auguri all’attuale calciatore della Salernitana un buon compleanno.

