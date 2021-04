Milan, buon compleanno a Marco Amelia: l’ex portiere compie 39 anni

Marco Amelia, ex portiere del Milan dal 2010 al 2014, compie oggi 39 anni. Tanti auguri dalla redazione di PianetaMilan.it

Oggi 2 aprile Marco Amelia compie 39 anni. L'ex portiere ha collezionato 41 presenze complessive nel Milan, subendo 56 gol e conquistando 10 clean sheet. Nella sua esperienza in rossonero durata dal 2010 al 2014, il classe 1982 ha messo in bacheca uno scudetto e una Supercoppa Italiana. Attualmente, Amelia è l'allenatore del Livorno. Buon compleanno dalla redazione di PianetaMilan.it!