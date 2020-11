Milan, Bucciantini: “Una squadra nata dalle conferme di Ibra e Pioli”

Milan, Bucciantini su Ibrahimovic e Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marco Bucciantini, opinionista di ‘Sky Sport’, ha analizzato il cammino del Milan in campionato fino a questo momento. Le parole: “Questo Milan è nato dalle conferme di Pioli e Ibra. Ha una grande organizzazione di gioco, ha tanti giocatori che hanno già segnato. C’è una mentalità ben precisa che si è diffusa in tutta la squadra. Se il Diavolo è primo non dipende da come sono partite le altre. Anche se le altre non avessero avuto problemi, i rossoneri sarebbero comunque in vetta alla classifica. I rossoneri hanno vinto gli scontri diretti, queste sono le vittorie che ti possono portare allo scudetto. Ovviamente il campionato è ancora lungo, ma di questo Milan non possiamo più dubitare. Questa squadra è giovanissima, ha un portiere tra i primi tre del mondo che fa la differenza”. La nostra intervista esclusiva all’ex difensore del Tottenham: il retroscena sul Milan >>>