Milan, Brozovic rifiuta il Diavolo. Attacco, nuova idea dal Belgio / News

Interesse presunto del Milan per Marcelo Brozovic? Il croato ci ha tenuto a spegnere tutto sul nascere. Antonio Mirante ha rilasciato le prime parole da giocatore del Milan, mentre due top club europei sono sulle tracce di Franck Kessie. Stefano Pioli sta studiando una nuova idea per sostituire Theo Hernandez; intanto ecco Paolo Maldini sta pensando a un nome nuovo per l'attacco proveniente dal Belgio. Ecco le Top News della mattina raccolte per voi nelle prossime schede!