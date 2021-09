Milan, Brocchi: “Lotterà per lo Scudetto e dirà la sua in Champions”

Brocchi, ex giocatore e allenatore del Milan, ha parlato della squadra rossonera, spendendo parole d'elogio. Ecco le sue dichiarazioni.

Non è andata nel migliore dei modi la prima partita del Milan al ritorno in Champions League, ma Cristian Brocchi, ex giocatore e allenatore rossonero, vede cose molto positive nella squadra di Stefano Pioli, nonostante il 3-2 per il Liverpool ad Anfield. Ecco le parole di Brocchi ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Il lavoro che sta facendo Pioli è meraviglioso, Maldini e Massara lo stanno supportando anche sul mercato nel migliore dei modi e questo ha permesso al Milan di tornare nella competizione che più gli compete. Può lottare per lo Scudetto, può dire la sua in Champions..."