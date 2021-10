Milan, Brahim Diaz subito titolare. Pioli non può fare a meno di lui

Secondo la Gazzetta dello Sport Brahim Diaz, calciatore del Milan, sarà subito titolare contro la Roma, ma anche contro Porto e Inter

Brahim Diaz è tornato. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il trequartista del Milan sta recuperando la condizione dopo la negatività al coronavirus. Lo spagnolo ha già ripreso le sedute di allenamento a Milanello e comunque anche in isolamento ha svolto un lavoro importante per cercare di essere subito pronto per le prossime partite. Secondo quanto scrive la rosea, Brahim Diaz sarà titolare non solo contro la Roma, ma anche contro Porto e Inter. Pioli ha bisogno del suo estro e della sua imprevedibilità fin da subito. Intanto dalla Spagna sono sicuri: il Milan ha raggiunto l'accordo con un attaccante.