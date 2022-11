Milan, lo show di Brahim Diaz: suo il miglior gol del mese in Serie A

Brahim Diaz premiato con il miglior gol del mese di ottobre in Serie A. La rete premiata è il coast-to-coast nella vittoria con la Juventus

Il Milan di questa stagione ha segnato 25 gol in Serie A. Tra questi, molti sono stati belli e importanti. Tra i tanti giocatori che hanno firmato delle reti, Brahim Diaz ha messo in mostra un certo fiuto per le reti spettacolari. Ultime quelle nella vittoria rossonera contro il Monza.