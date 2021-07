Milan, Brahim Diaz: i numeri della sua prima stagione rossonera / News

Brahim Diaz diventerà nuovamente un calciatore del Milan dopo il prestito secco dello scorso anno. Questi i numeri dello spagnolo

E' ormai tutto pronto per il ritorno ufficiale di Brahim Diaz. Lo spagnolo, lo scorso anno al Milan in prestito secco dal Real Madrid, ha convinto la dirigenza rossonera, che ha finalmente chiuso l'operazione in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Ma com'è andata la prima annata del classe 1999 in rossonero? Sono 39 le presenze complessive nella stagione 2020-2021, in cui ha collezionato 7 gol e 4 assist. Dopo un inizio leggermente timido, Brahim ha contribuito alla grande alla qualificazione in Champions League dopo più di 7 anni. I suoi gol alla Juventus e al Torino sono risultati decisivi. Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: ufficiale Ballo-Touré, novità su Vlasic e Kaio Jorge