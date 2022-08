Milan, Brahim Diaz è di nuovo discusso: soliti alti e bassi

È durato poco l'entusiasmo intorno a Brahim Diaz per il Milan, visto che lo spagnolo classe 1999 tornerà a sedersi in panchina sabato. Le tante partite lo aiutano nell'avere subito una nuova possibilità, ma i suoi alti e bassi, scrive Tuttosport, sono certamente un caso. Dopo aver illuminato San Siro alla prima giornata con gol e assist, a Bergamo è tornato spento. È tornato quel giocatore che ha spinto il Milan a spendere tanti soldi per Charles De Ketelaere, belga classe 2001 arrivato in estate e pronto a prendergli il posto. Finora due partite da titolare per Brahim Diaz, che comunque sia con la buona che con la brutta prestazione è stato sostituito: segnale che le gerarchie sono destinate a essere chiare. Anche lo scorso anno era partito forte per poi calare, ma quest'anno rischia di essere ancora meno duraturo in avvio. Lo scorso anno ha perso il posto anche a causa della positività al Coronavirus, con Stefano Pioli che non lo considerava più titolare inamovibile. Ha concluso con tre gol e tre assist. Troppo poco.