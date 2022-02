Milan, Brahim Diaz deve scuotersi: il gol manca dal 25 settembre

Brahim Diaz, calciatore del Milan, può e deve fare meglio: lo spagnolo non sta ripetendo quanto fatto all'inizio della stagione

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, sottolinea il momento che sta vivendo Brahim Diaz. Lo spagnolo ha disputato un brillante avvio di stagione, ma dopo il coronavirus si è perso. L'ingresso nel derby è stato convincente, ma nelle successive partite non è riuscito a ripetersi. Contro l'Udinese in ogni caso partirà dal primo minuto, alla ricerca di un gol che manca addirittura dal 25 settembre. Serve molto di più per un trequartista che indossa la maglia numero 10 rossonera. Intanto un attaccante vuole solo il Milan.