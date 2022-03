Tante le notizie sul Milan in questa mattina del 28 marzo 2022. Si ritorna a giocare in Serie A dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, ma i rossoneri pensano anche al calciomercato. Non manca molto al termine della stagione e dunque Maldini e Massara si stanno muovendo per regalare a Stefano Pioli qualche rinforzo importante. Nelle prossime schede ecco le notizie più significative.