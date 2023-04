Milan, rientrato l’allarme Diaz: lo spagnolo si è allenato con i compagni

Uno dei principali protagonisti, se non forse il migliore in campo, di Napoli - Milan , è stato sicuramente Brahim Diaz . L'esterno spagnolo ha disputato una partita praticamente perfetta, con giocate strabilianti e riuscendo anche ad andare a segno, siglando il risultato sul momentaneo 0-2. Poi, però, è dovuto uscire dal campo a causa di un fastidio all'adduttore e ha lasciato spazio ad Alexis Saelemaekers .

Sebbene il guaio fisico avesse tenuto in apprensione i tifosi rossoneri, sembrerebbe che in realtà la situazione fosse meno grave del previsto. Secondo quanto riferito da MilanNews.it, infatti, Brahim Diaz oggi i è regolarmente allenato in gruppo con i compagni di squadra, facendo rientrare l'allarme. Con ogni probabilità l'iberico dovrebbe tornare a disposizione del tecnico Stefano Pioli già per il match di venerdì 7 aprile contro l'Empoli. Milan, ecco come Pioli ha ingabbiato il Napoli >>>