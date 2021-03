Milan, Braglia sicuro: “Donnarumma? Nessuno può sostituirlo”

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma. Una piccola critica alla società e i dubbi sul sostituto

"Da un lato c'è la società che ha aspettato fino ad oggi, mentre magari doveva sbrigarsi prima, con lui ma anche con altri giocatori. Io credo che solo Donnarumma possa decidere, l'agente fa il suo mestiere e cerca di far guadagnare di più il suo assistito. Si dovrebbe rientrare nella normalità, parliamo di un ventenne che guadagnerebbe comunque 8 milioni invece che dieci, potrebbe guadagnarne così col prossimo contratto. Per me si dovrebbe tornare a essere esempi di vita per i giovani e delle bandiere".